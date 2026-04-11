CHP'li Tanju Özcan ve Ekibinin Kurban Bağışı Skandalı: 'Kesildi' Dediler, Parayı Yediler

Bolu'da insanların dini duygularını istismar ederek vacip kurban bağışlarını toplayan ve hayvanları kesmek yerine parayı cebe atan Bolu Belediyesi'nin CHP'li eski başkanı Tanju Özcan'a yönelik tepkiler dinmiyor. Sözde burs adı altında marketlerden haraç toplayarak zimmetine geçirdiği için tutuklanan CHP'li Özcan ve ekibinin, vatandaşların BOLSEV üzerinden bağışladığı kurbanlara çökmesiyle ilgili soruşturma kapsamında mağdurlar savcılığa ifade verdi.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan CHP'li Özcan ve ekibinin 'kurban bağışlarını kesmedik' itirafı sonrası ifade veren mağdurlar, CHP'li belediyeye bağışladıkları kurbanların kesilmediğini şimdi öğrendiklerini ve haklarının helal etmediklerini dile getirdiler. Güvem Köyü Muhtarı Uğur Özcan, 2024 ve 2025 yıllarında kurban bağışını belediye aracılığıyla yaptığını, kendisine kesim yapıldığı bilgisinin verildiğini söyledi. 2025 yılında sosyal medyada gördüğü ilan üzerine bağış yaptığını belirten Özcan, 'Kurbanımın kesilmemesi nedeniyle üzüntü duyuyorum. Ben sorumlu kişilere hakkımı helal etmiyorum' dedi.

Özgür Güzel ise bir broşür üzerinden gördüğü ilan sonrası dört hisse kurban bağışında bulunduğunu belirterek, 'Kurbanlarımın kesilmeyeceğini bilseydim bağışta bulunmazdım' ifadelerini kullandı. Pazarcı esnafı Mecit Karadayı, sosyal medyada gördüğü ilan üzerine 13.000 TL'yi BOLSEV Vakfı'nın hesabına gönderdiğini, kurbanın ilk günü kendisine 'Allah kabul etsin, kurbanınız kesildi' denildiğini, ancak kesilmediğini şimdi öğrendiğini söyledi. İsmail Yaşmum da bağış sonrası telefonla aranarak 'kurbanınız kesildi' denildiğini, kurbanın kesilmediğini öğrendiğini ve manevi sorumluluğu ilgililere yüklediğini belirtti.

Erol Aydın ise hayatında ilk kez kurbanını BOLSEV'e bağışladığını, internet sitesi ve billboardlardan gördüğü ilanlar üzerine etinin aşevinde dağıtılacağını düşünerek bağış yaptığını, kurbanının kesilmediğini öğrendiğini ve 'Sorumluları Allaha havale ediyorum' dedi. Mağdurlar, kurbanlarının kesilmediğini öğrenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ve bağış yapmayacaklarını vurguladılar.