Bolu'da 14 Yaşındaki Kızın Karnında Kist Bulundu

07.04.2026 11:10
Bolu'da 14 yaşındaki B.Ö.'nün karnındaki 30 cm'lik kist ameliyatla alındı, sağlığına kavuştu.

BOLU'da fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvuran lise öğrencisi B.Ö.'nün (14) karın boşluğunda tespit edilen 30 santimetre genişliğinde ve 3,5 kilo ağırlığındaki kist, ameliyatla çıkarıldı.

Lise öğrencisi B.Ö., fazla kilolarından kurtulmak için hastaneye başvurdu. Doktorların yaptığı tetkikler sırasında çekilen ultrasonda B.Ö.'nün karın boşluğunda büyük bir kist tespit edildi. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doktor Metin Tahaoğlu tarafından yapılan operasyonla, B.Ö.'nün karnındaki 30 santim genişliğinde 3,5 kilo ağırlığında olan kist başarılı bir ameliyatla çıkarıldı. B.Ö., 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastasının fazla kilolarından kurtulmak amacıyla geldiği hastanede karın boşluğunda kist belirlendiğini ifade eden Tahaoğlu, "Bu tür kistlere mezenterik kist diyoruz. Bu tür kistlerin neden oluştuğu belli değil. Genellikle yavaş yavaş büyür ve belli olmaz. Genç hastamız da biraz kilolu olduğu için kist gizlenmiş. Başarılı bir ameliyatla kisti çıkardık ve hastamız tedavisinin ardından taburcu oldu. Sağlık durumu çok iyi" dedi.

Kaynak: DHA

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi
Uşak Belediye Meclisi’nde oylama: İşte Özkan Yalım’ın yerine seçilen isim Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim
Yalçın Küçük hayatını kaybetti Yalçın Küçük hayatını kaybetti
National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı National Geographic belgesellerini aratmayan sahne: Kargaların intikamı

11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:10
Fatih Tekke Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
