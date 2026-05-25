Bolu'da 1664 Sürücüye Ceza Kesildi
Bolu'da 1664 Sürücüye Ceza Kesildi

25.05.2026 16:04
Bolu'da yapılan denetimlerde 1664 sürücüye ceza kesildi, 8 zanlı tutuklandı.

Bolu'da trafik denetimlerinde 1664 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Bolu Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 18-24 Mayıs tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş ve trafik denetimleri ile çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerce gerçekleştirilen 1381 trafik uygulamasında 29 bin 156 araç ve sürücü denetlendi. Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 1664 sürücüye idari para cezası kesildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 5 operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele doğrultusunda yapılan 7 operasyonda 10 kişi hakkında işlem yapıldı. Aramalarda 450 paket kaçak sigara, 274 gıda maddesi, traktör, 2 dedektör, 3 kazı malzemesi, 2 de testere ele geçirildi.

Kentte 269 asayiş olayından 104'ünün faili yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan 36 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

