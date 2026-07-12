Bolu'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bolu\'da 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
12.07.2026 19:06
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Bolu'da yapılan operasyonda 20 Afgan göçmen ve 3 organizatör gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

BOLU'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu geçişindeki kontrol noktasında durdurulan araçta Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları iddia edilen İ.T. V.T. ve M.T. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken, İ.T. ve V.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Afganistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Göçmen, Güncel, Dünya, Polis, Bolu, Son Dakika

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