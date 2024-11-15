Bolu'da 792 Kaçak Göknar Ağacı Kesildi, 4 Tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da 792 Kaçak Göknar Ağacı Kesildi, 4 Tutuklama

Bolu\'da 792 Kaçak Göknar Ağacı Kesildi, 4 Tutuklama

Bolu'da kaçak kesilen 792 göknar ağacı soruşturması kapsamında 4 kişi tutuklandı.

15.11.2024 16:03
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BOLU'da, kaçak yollarla kesilen 792 kök göknar ağacının kamyonlarla ormandan çıkarılıp Ankara'da satıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da geçen ay kaçak tomruk taşıyan bir kamyonun tespit edilmesinin ardından başlatılan inceleme kapsamında, bölgede yaklaşık 792 göknar ağacının kaçak kesildiği belirlendi. Tomrukların onlarca kamyona yüklenip bölgeden çıkarıldığı ve satıldığı tespit edildi. Olayla ilgili Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 müfettiş görevlendirildi. Müfettişler idari, Cumhuriyet savcılığı da adli soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara ve Bolu'da 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler İsmail A., Adem A., Sezai B. ve Feyzullah A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 4 kişinin tutuklandığı belirtilerek şu ifadelere yer aldı:

"Bolu merkez ve Gerede ilçesi sınırlarında toplam 792 kök göknar ağacının motorlu testere ile kesilerek Ankara iline şimdilik tespit edilebildiği kadarıyla 5 farklı tarihte kaçak olarak sevk edildiği ve satıldığı iddialarına ilişkin olarak; fikir ve eylem birliği içerisinde ağaçların kesim ve nakliye işlerinde çalışan şüpheli İsmail A. ve şüpheli Adem A.'nın Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, şüpheli Sezai B.'nin ise Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 13.11.2024 tarihinde göz altına alındıkları, söz konusu ağaçları Ankara'da satın alan ve ahşap palet imalatı yapan Feyzullah A.'nın aynı tarihte Ankara'da gözaltına alındığı, Cumhuriyet Başsavcılığımızca işlemlerin tamamlanması akabinde 15.11.2024 tarihinde Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler Sezai, İsmail ve Adem'in 6831 sayılı Yasa'nın 91/1-4 maddesinden, şüpheli Feyzullah'ın ise aynı Yasa'nın 108/2 maddesinden tutuklanmalarına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da 792 Kaçak Göknar Ağacı Kesildi, 4 Tutuklama - Son Dakika

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