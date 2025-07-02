Bolu'nun Mengen ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen orman işçisi hayatını kaybetti.
Karaşeyhler köyü Kabalaklı mevkisinde ağaç çalışan Yılmaz Karabak (69), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.
Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Ağaç Devrilmesiyle İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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