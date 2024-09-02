Bolu'da Asayiş Toplantısı: Olay Sayısında Yüzde 12 Azalış

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Bolu ağustos ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Kılıç, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 1240 asayiş, 30 narkotik, 27 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 1 göçmen kaçakçılığı, 36 siber suç, 99 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 1433 olay gerçekleştiğini, bu olaylarda tespit edilen 1094 şüpheliden 931'inin yakalandığını, adli mercilerce sevk edilenlerden 19'unun tutuklandığını bildirdi.

Asayiş yönünden alınan önlemler kapsamında, 2023 Ağustos ile kıyaslandığında geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında yüzde 12 azalış gerçekleştiğini aktaran Kılıç, geçen ay meydana gelen 1240 asayiş olayının yüzde 95'inin aydınlatıldığını, tespit edilen 922 zanlıdan 769'unun yakalandığını ve 7'sinin tutuklandığını kaydetti.

Kılıç, ekipler tarafından yapılan 3 bin 203 yol uygulamasında 74 bin 998 aracın kontrol edildiğini, 1301 araç hakkında işlem yapıldığını, 135 bin 975 şahsın sorgulandığını ve sorgulamalar sonucu araması bulunan 348 kişinin yakalandığını anlattı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 30 operasyon düzenlendiğinden bahseden Kılıç, gözaltına alınan 49 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 51 kilo 415 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 239 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve 155 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini söyledi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım da hazır bulundu.