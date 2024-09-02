Bolu'da Asayiş Toplantısı: Olay Sayısında Yüzde 12 Azalış - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Asayiş Toplantısı: Olay Sayısında Yüzde 12 Azalış

Bolu'da gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Erkan Kılıç, ağustos ayında toplam 1433 olay meydana geldiğini ve olay sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldığını açıkladı. Toplantıda, asayiş olaylarının yüzde 95'inin aydınlatıldığı, 30 narkotik operasyonu yapıldığı ve uyuşturucu ile ilgili önemli ele geçirilmelerin yaşandığı belirtildi.

02.09.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu ağustos ayı asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı Valisi Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Kılıç, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada, 1240 asayiş, 30 narkotik, 27 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 1 göçmen kaçakçılığı, 36 siber suç, 99 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olayı olmak üzere toplamda 1433 olay gerçekleştiğini, bu olaylarda tespit edilen 1094 şüpheliden 931'inin yakalandığını, adli mercilerce sevk edilenlerden 19'unun tutuklandığını bildirdi.

Asayiş yönünden alınan önlemler kapsamında, 2023 Ağustos ile kıyaslandığında geçen yılın aynı ayına göre olay sayısında yüzde 12 azalış gerçekleştiğini aktaran Kılıç, geçen ay meydana gelen 1240 asayiş olayının yüzde 95'inin aydınlatıldığını, tespit edilen 922 zanlıdan 769'unun yakalandığını ve 7'sinin tutuklandığını kaydetti.

Kılıç, ekipler tarafından yapılan 3 bin 203 yol uygulamasında 74 bin 998 aracın kontrol edildiğini, 1301 araç hakkında işlem yapıldığını, 135 bin 975 şahsın sorgulandığını ve sorgulamalar sonucu araması bulunan 348 kişinin yakalandığını anlattı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 30 operasyon düzenlendiğinden bahseden Kılıç, gözaltına alınan 49 şüpheliden 6'sının tutuklandığını, 51 kilo 415 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 239 adet uyuşturucu-uyarıcı hap ve 155 kök kenevir bitkisinin ele geçirildiğini söyledi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mevlüt Yıldırım da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Politika, Güncel, Asayiş, bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Asayiş Toplantısı: Olay Sayısında Yüzde 12 Azalış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Asayiş Toplantısı: Olay Sayısında Yüzde 12 Azalış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement