Bolu'da Aile Cinayeti: Sanığa 54 Yıl Ceza

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Bolu'da eşi ve kayınpederini bıçakla öldürüp kayınvalidesini yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık 54 yıl 2 ay hapse çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Z. (36) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Meltem Z'nin (35) annesi ve Turgut D'nin (63) eşi Emine D. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Serkan Z, eşinin kendisini aldattığını öne sürerek, bu nedenle kendisini kaybettiğini savundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serkan Z. "Olayı daha önceden planlamadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Kimseyi isteyerek öldürmedim. Böyle olsun istemezdim. Çok pişmanın. Ama artık bana yapılanları kaldıramadım. Ben zaten cezamı çekeceğim ama doğruları anlatsınlar." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı haksız tahrik indirimi uygulayarak "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan 18 yıl 4 ay, kayınpederine yönelik "kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimiyle 25 yıl ile kayınvalidesine karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırdı.

Olay

Sağlık Mahallesi Songül Sokak'taki bir apartmanda 19 Nisan'da, Serkan Z. eşi Meltem Z. ile kayınpederi Turgut D'yi bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesi Emine D'yi ise kolundan yaralamıştı.

Olayın ardından kaçan Serkan Z. polis ekiplerince yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İddianamede, sanığın eşine karşı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederi Turgut D'ye yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet ile kayınvalidesi Emine D'ye karşı "silahla yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.