Bolu'da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Güncel

Bolu'da alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki 14 ABR 046 plakalı otomobil, Kuruçay mevkisinde önünde ilerleyen Y.D. yönetimindeki 14 ABJ 934 plakalı otomobile, ardından da demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü E.Y. ile diğer otomobildeki yolcu E.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verdiği ve 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen E.Y'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.