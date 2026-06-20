Bolu'da Anız Yakma Cezası Artırıldı - Son Dakika
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Bolu'da Anız Yakma Cezası Artırıldı

20.06.2026 14:53
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Bolu'da anız yakanlara dekar başına 698 lira 62 kuruş ceza kesilecek. Kontrolsüz yakım yasak.

Bolu'da anız yakanlara dekar başına 698 lira 62 kuruş idari para cezası kesilecek.

Valilikçe yayımlanan "Anız Yangınlarının Önlenmesi" konulu tebliğde, tarımsal üretimin temel kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunması, çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve anız yakılmasının önlenmesine yönelik tedbirler açıklandı.

Tebliğde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakılmasının yasak olduğu belirtilerek, kentte kontrollü anız yakılmasına da kesinlikle izin verilmeyeceği kaydedildi.

Anız yakılmasının, toprağın verimliliğini azalttığı, doğal yaşamı olumsuz etkilediği ve ortaya çıkan kül ile dumanın hava kirliliğine neden olduğu anlatılan tebliğde, anız yakanlara dekar başına 698 lira 62 kuruş idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Tebliğde, anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik bölgelerde ya da meskun mahallerde işlenmesi halinde uygulanacak cezanın 5 kat artırılacağı ifade edildi.

Hasat döneminde yangın riskinin azaltılmasına yönelik tedbirler

Tebliğde, hasat döneminde yangın riskinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler de sıralandı.

Buna göre, biçerdöver sahipleri ve operatörleri yangın tehlikesine karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Operatör belgeli sürücüler, anızın yakılmasına neden olmayacak uygun yükseklikten biçim yapacak.

Biçerdöverlerde en az bir adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ile bölgede en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulundurulacak.

Kırsal alanda çalışan biçerdöverler, balya makineleri ve benzeri hasat araçlarında ise ikişer adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü ve en az 1 ton kapasiteli dolu su tankeri bulunması gerekecek.

Ormana bitişik hububat tarlalarında hasat sonrasında 5 ila 10 metre genişliğinde sürülmüş emniyet bandı oluşturulacak. Muhtarlar, anız, ot ve çalıların yakılmasını önlemek amacıyla denetimler yapacak ve kurallara uymayanları ilgili kurumlara bildirecek.

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevre Kanunu hükümleri, ormanlık alanlarla ilgili ihlallerde ise Orman İşletme Müdürlüklerince Orman Kanunu hükümleri doğrultusunda işlem uygulanacak.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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