Bolu'da apartman arasından çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı
Bolu Kültür Mahallesi'nde apartmanların arasından yola aniden çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Bolu'da, otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Kültür Mahallesi Ömer Seyfettin Sokak'ta ilerleyen G.D. idaresindeki 14 AEA 415 plakalı otomobil, apartmanların arasından yola aniden çıkan bisikletli çocuğa çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çocuk, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da apartman arasından çıkan bisikletli çocuğa otomobil çarptı, çocuk yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?