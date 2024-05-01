Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Bolu\'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, yılın ilk dört aylık dönemini kapsayan asayiş ve güvenlik olaylarıyla ilgili bilgi verildi. Toplantıda, 3 bin 971 asayiş olayı, 154 narkotik olayı, 70 kaçakçılık ve organize suç olayı, 165 siber olay, 255 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmak üzere toplamda 4 bin 615 olayın gerçekleştiği belirtildi. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldığı ve 130 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ise 257 olayın meydana geldiği ve alınan tedbir kararlarının sayısı hakkında bilgi verildi.

01.05.2024 15:11
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Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yılın ilk dört aylık dönemini kapsayan asayiş ve güvenlik olaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Kılıç, kentte yılın ilk dört ayında 3 bin 971 asayiş, 154 narkotik, 70 kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, 165 siber, 255 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası olmak üzere 4 bin 615 olayın gerçekleştiğini, bu olaylarda tespit edilen 2 bin 933 şüpheliden 2 bin 628'inin yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini söyledi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 operasyon yapıldığını aktaran Kılıç, "Operasyonlarda 10 organizatör yakalanmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış olup 1'i adli kontrol kararı almış, 7'si ise serbest bırakılmıştır. Bolu genelinde 130 düzensiz göçmen yakalanmış olup bunlardan 89'u sınır dışı edildi." diye konuştu.

Kılıç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 257 olayın meydana geldiğini dile getirerek, "Bu kapsamda alınan koruyucu tedbir kararı sayısı 6'dır. Önleyici tedbir kararı sayısı 209'dur. 6284 sayılı Kanun uygulanırken, hayatını kaybeden kadın ve erkek bulunmamakta." dedi.

Kent genelinde meydana gelen trafik kazaları konusunda da bilgi veren Kılıç, "Bolu'da ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 255 olmuştur. Bu kazalarda maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 439 vatandaşımız yaralandı. Bu kapsamda dört aylık dönemde 305 bin 446 araç kontrol edildi, 1276 taksi, 1295 okul servis aracı denetlendi." ifadesini kullandı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı da yer aldı.

Kaynak: AA

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