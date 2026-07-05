Bolu'da Babahızır Anma Etkinliği - Son Dakika
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Bolu'da Babahızır Anma Etkinliği

Bolu\'da Babahızır Anma Etkinliği
05.07.2026 16:53
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Mengen'de düzenlenen Babahızır Hazretleri Anma Programı'nda dualar edildi, Hızır pilavı ikram edildi.

Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 28'incisi düzenlenen "Babahızır Hazretleri Anma Programı" gerçekleştirildi.

Etkinlik, Babahızır Türbesi'nin ziyaret edilmesiyle başladı. Daha sonra Babahızır Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Muhtarlık, vatandaşlar, köy derneği, hayırseverler ve destek veren kurumların katkılarıyla hazırlanan geleneksel Hızır pilavı ile çeşitli ikramlar, vatandaşlara sunuldu.

Türkmen erenlerinden olduğu belirtilen ve Mengen'e yerleşen, asıl adı Saidi Yetkin olan Baba Hızır'ın 1240-1320 yılları arasında yaşadığı rivayet ediliyor.

Türkmen erenlerinden olup Mengen'e yerleşen, asıl adı Saidi Yetkin olan Babahızır'ın 1240-1320 yılları arasında yaşadığı rivayet ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Babahızır Anma Etkinliği - Son Dakika

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