Bolu'da Balkonundan Düşen Kadın Yaralandı
21 yaşındaki S.G., 2. kattaki balkonundan düşerek yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
BOLU'da, 2'nci kattaki evin balkonundan düşen S.G. (21) isimli kadın, yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Kültür Mahallesi Fidan Sokak'ta meydana geldi. S.G. dengesini kaybedip, 2 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonundan düştü. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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