Bolu'da Bayram Dönüşünde Hafif Trafik Yoğunluğu

Bayram tatili dönüşünde Bolu'da trafikte hafif yoğunluk (2)
HAFİF YOĞUNLUK
Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dönüş yolunda hafif trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk İstanbul istikametinde yaşanırken, Ankara yönünde normal seyretti. Yolda ulaşımda aksama yaşanmıyor.
