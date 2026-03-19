Bolu'da Bayram Güvenliği için 259 Ekip Görevde

19.03.2026 16:00
Bolu'da Ramazan Bayramı süresince 259 ekip ve 1363 personel asayiş tedbirleri ile görev yapacak.

BOLU Valisi Abdulaziz Aydın, Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde 259 ekip ve 1363 personelin görev başında olacağını açıkladı.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ile İl Jandarma Komutanı Albay Rıfkı Kulaksız'ın da katıldığı 'İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı' sonrası Ramazan Bayramı tatilinde alınacak tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı tatilini, halkın huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için Valilik koordinesinde kapsamlı planlamalar yapıldığını belirten Vali Aydın, "Alınan tedbirler çerçevesinde ilimiz genelinde 383 yol kontrol olmak üzere toplam 852 asayiş uygulaması icra edilecek. 265 gündüz ve 204 gece olmak üzere ayrı noktalarda sabit ve seyir halinde trafik denetimleri gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 11 günlük süre boyunca ilimiz genelinde yapılan günlük planlama doğrultusunda 259 ekip ve 1363 personelimiz görevlendirilmiştir. İlgili birimlerimiz bayram süresince kesintisiz görev başında olacaktır. Vatandaşlarımızın bayram sevincinin gölgelenmemesi adına trafik kurallarına riayet edilmesi, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ramazan Bayramı, Güvenlik, Güncel, Asayiş, Bolu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
