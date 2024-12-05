Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Gözaltı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güveytepe köyünde tarlada çalışan Gürcistan uyruklu A.B. (32) ile arkadaşı M.T. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, A.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.