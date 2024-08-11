Bolu'da Büyüksu Deresi'ndeki Kirlilik Protesto Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Büyüksu Deresi'ndeki Kirlilik Protesto Edildi

Bolu\'da Büyüksu Deresi\'ndeki Kirlilik Protesto Edildi

Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti. Eyleme siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

11.08.2024 15:14
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Bolu'da Yeniakçakavak köyü sakinleri, fabrikaların atık bırakması ve belediyenin arıtma tesisinin kapasite yetersizliği nedeniyle Büyüksu Deresi'nde yaşanan kirliliği protesto etti.

Derenin geçtiği köyde yapılan eyleme MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cihan Yavuz, MHP Bolu İl Başkanı Ayhan Çelikkol, MHP İlçe Başkanı Selami Taşdöven, AK Parti, CHP ve MHP'li belediye meclis üyeleri de destek verdi.

Burada konuşan Milletvekili Akgül, son günlerde ekiplerin, dereyi pisleten fabrikalara karşı yoğun denetim yaptığını söyledi.

Yetkililerin neredeyse her gün farklı saatlerde denetim gerçekleştirdiğini anlatan Akgül, "Özel sektörümüzün şöyle yaptığı bir üçkağıtçılık var burada. Bunlar öyle bir sistem yapmış ki gece saatlerinde kimsenin ruhu duymadan arıtmaya girmeden pisliğini suya salıyor. Bu yıl hiç olmadığı kadar bir denetleme başladı. Eğer ekiplerin geleceğinden haberdar olurlarsa da ekiplerin tespit edemeyeceği sistem yapmışlar. Ama şu anda tüm yetkililer yaptığı denetimlerde bunları gördü, tespit edildi." diye konuştu.

Akgül, bölgedeki fabrikaların arıtma sistemlerini tamamlayarak devreye sokması gerektiğini vurgulayarak, Bolu Belediyesinin de mevcut arıtma sisteminin kapasitesini büyütmesi gerektiğini kaydetti.

"Sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor"

Çatakören köyü muhtarı Selim Arslan da derenin bu kadar kirli olmasına sebep olanlara haklarını helal etmediklerini, ileride yaşanabilecek insan ve hayvan zehirlenmelerine karşı yetkilileri şimdiden uyardıklarını, bu konuda siyasilerden destek beklediklerini söyledi.

Arslan, Büyüksu Deresi'nin hiçbir şekilde siyasi malzeme konusu olmasını istemediklerini belirterek, buranın temizlenmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirdi.

Çocukken yüzmeyi bu derede öğrendiğini anlatan Yazıören köyü muhtarı Abdullah Özkan ise "Bu su temiz olduğunda 15 yaşlarımızdaydık. Yukarıdan baktığımızda aşağıdaki balıkları görüyorduk. Bizden önceki nesil bu suda yüzmeyi öğrendi. Şu an bu suda bırakın canlı yaşamasını, mandalar bile serinlemek için girmiyor. Bu suyla mecbur sulama yapıyoruz. Ama yapılan sulama neticesinde mahsullerimiz yanıyor." ifadelerini kullandı.

Derenin temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, eylemin ardından dağıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler sonucunda son 11 günde Büyüksu Deresi'ne atık bıraktığı tespit edilen 3 beyaz et firmasına toplam 12 milyon 763 bin lira idari para cezası kesilirken, Bolu Belediyesine de atıksu arıtma tesisinden deşarj edilen su, çevre mevzuatında izin verilen kirlilik değerlerinin yaklaşık 26 katı fazla kirlilik içerdiği için 1 milyon 161 bin 568 lira ceza verilmişti. Ayrıca, sorumlular hakkında işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

bolu, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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