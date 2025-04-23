Bolu'da Coşkulu 23 Nisan Kutlamaları

Bolu'da coşkulu 23 Nisan şenlikleri

Öğrencilerin gösterileri büyük beğeni aldı

BOLU - Bolu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında, öğrencilerin sahnelediği kurtuluş mücadelesi temalı oyun ve Türk bayraklarıyla gerçekleştirdikleri dans gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bolu'da coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören çeşitli etkinliklerle devam etti. Kutlama programında öğrenciler, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini anlatan bir tiyatro oyunu sergiledi. Milli Mücadele ruhunu yansıtan sahneler, salonu dolduran binlerce kişi tarafından dikkatle izlendi ve alkışlarla karşılandı. Programın bir diğer alkış alan bölümü ise Türk bayraklarına sarılı öğrencilerin sergilediği ışıklı dans gösterisi oldu. Görsel bir şölen sunan gösteri, izleyicilerden tam not aldı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan spor salonunda düzenlenen törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.