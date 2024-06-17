Bolu'da apartmanın çatısındaki yuvadan düşen serçe yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine bırakıldı.
Alpağut Mahallesi 223. Sokak'ta serçe yavrusunun 3 katlı apartmanın çatısındaki yuvadan düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden destek istedi.
Bölgeye gelen ekipler, yavru kuşu merdivenli araç yardımıyla yuvasına bıraktı.?????
Vatandaşlar, desteklerinden ötürü ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da düşen serçe yavrusu itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?