Bolu'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bolu'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi

Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru, güneşin altında keyifli anlar geçirirken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar yer alıyor.

03.03.2024 16:02
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Bolu'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi

BOLU - "Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda nesli tükenmekte olan su samuru görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği tarafından "nesli yok olma tehdidine yakın" olarak değerlendirilen su samuru, Bolu'nun incisi Gölcük Tabiat Parkı'nda görüldü. Tatlı suları seven ve diğer adıyla "lutra" olarak ifade edilen su samurunun güneşin altındaki keyifli anları Gölcük'te yürüyüş yapan bir vatandaş tarafından fark edilerek, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Kaydedilen görüntülerde su samurunun gölde yüzüp oynadığı anlar görüldü.

Bolu\'da güneşlenen Su samuru böyle görüntülendi
Kaynak: İHA

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