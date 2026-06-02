Bolu\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi

Bolu'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Karaçayır Spor Salonu'nda açılan sergide, Halk Eğitim Merkezi ile kurum ve kuruluşların kurslarında yıl boyunca el emeğiyle üretilen ürünler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezahat Şentürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 2025'in eylül ayından bu yana 17 mahalledeki 32 merkezde ve farklı merkezlerde 655'in üzerinde kurs açıldığını kaydetti.

Şentürk, kurslardan faydalanan 13 bin vatandaşın yıl boyunca hazırladığı ürünlerin bugün katılımcıların beğenisine sunulduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Vali Abdulaziz Aydın ve eşi Betül Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan ve daire amirlerince gerçekleştirildi.