Bolu'da İftar Programı Düzenlendi

05.03.2026 10:32
Bolu İzzet Baysal Vakfı, iftar programını düzenleyerek toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Bolu İzzet Baysal Vakfı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevinde düzenlenen iftara, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Vekili Ömer Polat, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, il protokolü ve vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Aydın, insanı merkeze alan vakıf kültürünün toplumsal dayanışmanın en güçlü nişanelerinden biri olduğunu belirtti.

Merhum İzzet Baysal'ın eğitimden sağlığa uzanan hizmet vizyonunun Bolu'nun yarınlarına ışık tutmaya devam ettiğini ifade eden Vali Aydın, bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

