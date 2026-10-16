Bolu'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulundu - Son Dakika
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Bolu'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulundu

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Bolu\'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulundu
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Bolu Narkotik ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya ilerleyen bir aracı durdurarak içindeki İran uyruklu şüpheliyi hastaneye götürdü. Çekilen röntgende midesinde kapsüller görülen şüpheliden 89 kapsül halinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

BOLU'da durdurulan araçtaki İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde 943 gram eroin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir aracı durdurdu.

RÖNTGENDE KAPSÜLLER GÖRÜLDÜ

Araçta, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, röntgen çekilmesi için hastaneye götürüldü. Röntgende, şüphelinin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan işlemlerin ardından şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulundu - Son Dakika
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