Bolu\'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulundu

Bolu'da narkotik ekiplerinin durdurduğu araçtaki İranlı şüphelinin midesinde 943 gram eroin bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Narkotik ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya ilerleyen bir aracı durdurarak içindeki İran uyruklu şüpheliyi hastaneye götürdü. Çekilen röntgende midesinde kapsüller görülen şüpheliden 89 kapsül halinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.
BOLU'da durdurulan araçtaki İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde 943 gram eroin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir aracı durdurdu.
RÖNTGENDE KAPSÜLLER GÖRÜLDÜ
Araçta, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, röntgen çekilmesi için hastaneye götürüldü. Röntgende, şüphelinin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan işlemlerin ardından şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
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