Bolu'da Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı
Bolu'da Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı

Bolu\'da Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı
05.04.2026 15:59
Bolu Belediyesi'nde yapılan jandarma aramasında CHP'li meclis üyesi ve iki başka kişi gözaltına alındı.

BOLU Belediyesi'nde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen aramaların ardından gözaltına alınan CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında geçtiğimiz ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Dün sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Bolu Belediye binasına gelerek geniş çaplı arama yaptı. Jandarma ekipleri yaklaşık 5 saat süren çalışmalar kapsamında belediyedeki tüm bilgisayarlar ve dijital materyaller inceleme altına alındı. Jandarma ekipleri, evrak ve bilgisayarları torbalarla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmek üzere binadan çıkardı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda, CHP'li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alındı. Daha önce de soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp serbest bırakılan Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız, toplanan yeni delilerle birlikte yeniden gözaltına alınmış oldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Yerel Haberler, Jandarma, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
SON DAKİKA: Bolu'da Jandarma Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
