Bolu'da Kaçak Orman Ürünleri Nakliyatı Denetimi

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Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, kaçak orman ürünleri nakliyatının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması amacıyla denetimlere devam ettiği bildirildi.

Mobil koruma kontrol ve geçici koruma noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan orman emvali yüklü kamyonların sevk pusulalarının incelendiği vurgulanan açıklamada, denetimler sayesinde yasadışı emval taşımacılığının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

-Orman personeline "güvenli sürüş" eğitimi

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan hizmet aracı sürücülerine yönelik "Güvenli ve İleri Sürüş Teknikleri" eğitimi düzenlendi.

Seben İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından verilen eğitimde, güvenli sürüş teknikleri, yol güvenliği, yaya önceliği ve kazalara neden olan faktörler anlatıldı.