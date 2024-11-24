Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim 1 Gün Durduruldu

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Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Vali Aydın, engelli ve hamile kamu personelinin de 25 Kasım'da 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.