Bolu'da Kiracıya Tabancayla Ateş Açıldı: Bir Yaralı - Son Dakika
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Bolu'da Kiracıya Tabancayla Ateş Açıldı: Bir Yaralı

Bolu\'da Kiracıya Tabancayla Ateş Açıldı: Bir Yaralı

Bolu'da bir ev sahibi, tartıştığı oğlu ile ilgili gördüğü kiracısı M.Ş.'yi kovalayıp tabancayla ateş açarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.01.2025 16:47  Güncelleme: 16:49
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BOLU'da ev sahibi N.G., oğluyla tartışırken gördüğü kiracısı M.Ş.'yi kovalayıp arkasından tabancayla ateş açarak yaraladı. M.Ş. hastaneye kaldırılırken, N.G. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Ev sahibi N.G., binasındaki dairede oturan kiracısı M.Ş.'nin, oğlu E.G. ile tartıştığını pencereden gördü. N.G. tabancasını alıp aşağı indi. M.Ş., ev sahibinin elinde tabancayı görünce koşarak kaçmaya başladı. Bu sırada N.G., kiracısını kovalayıp arkasından defalarca ateş açtı. M.Ş., ev sahibinin tabancasından çıkan kurşunlardan biriyle vurulup yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Ş., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Kiracıya Tabancayla Ateş Açıldı: Bir Yaralı - Son Dakika

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