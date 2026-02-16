Bolu\'da Kızılgeyik Sürüsü Görüntülendi

BOLU'da yol kenarındaki arazide sürü halinde dolaşan kızılgeyikler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Ormanlık alandan geçen kara yolunda seyahat eden bir vatandaş, Türkiye'de yaşayan geyik türleri arasında en büyüğü olan kızılgeyikleri dolaşırken fark etti. Aracından inen vatandaş, sürü halinde gezen kızıl geyikleri cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre yol kenarındaki arazide ilerleyen geyikler, ormana doğru giderek gözden kayboldu.