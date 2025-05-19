Bolu'da Konser Öncesi Duygusal Evlilik Teklifi

Bolu'da konser öncesi sürpriz evlilik teklifi

BOLU - Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konser öncesi zabıta personeli, binlerce kişinin önünde sevgilisine evlenme teklif etti.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Karaçayır Mahallesi Konser Alanı'nda ünlü sanatçı Ece Seçkin sahne aldı. Konser öncesi zabıta personeli sürpriz evlilik teklifi yaptı. Ece Seçkin sahne almadan önce Bolu Belediyesi zabıta personeli Sametcan Özcan, sevgilisi Burcu Duman'ı sahne önüne davet ederek diz çöküp yüzüğü uzattı. Kalabalığın alkışları eşliğinde duygusal anlar yaşayan Duman, teklife "evet" yanıtını verdi. Çiftin mutluluğu alanı dolduran vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.