Bolu'da Merih Demiral için Bozkurt Heykeli Diktirildi - Son Dakika
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Bolu'da Merih Demiral için Bozkurt Heykeli Diktirildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, UEFA'dan ceza alan futbolcu Merih Demiral'ın Bozkurt heykelini dikti. Özcan, bozkurt simgesinin Türk dünyasının sembolü olduğunu belirtti.

04.10.2024 17:10
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Tanju Özcan, Merih Demiral'ın "Bozkurt" heykelini diktirdi

BOLU - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bozkurt" selamı vermesi sebebiyle UEFA'dan 2 maç ceza alan A Milli Futbolcu Merih Demiral'ın heykelini diktirdi. Heykeli dikeceğine söz veren ve diken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum" dedi.

Türkiye A Milli Futbol takımı, 2 Temmuz'da, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaştığı Avusturya'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede iki gol atarak galibiyeti getiren ve maçın yıldızı olan Merih Demiral, gol sonrası "Bozkurt" işareti ile tribünleri selamladı. Siyasi sembol kullandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç ceza verdi. Cezanın kamuoyuna duyurulması sonrası, Merih Demiral'ın heykelini kente dikeceğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sözünü tuttu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, heykelini dikeceğini söz verdiği Merih Demiral heykeli, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan yeni kavşağa dikildi. Ünlü futbolcunun bozkurt selamı veren heykeli törenle açıldı.

"Türk dünyasının simgesi de bozkurt"

Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, "İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP'lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk'taki, Bulgaristan'daki Türklerde, İran Türkleri'nde, Azerbaycan Türkleri'nde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu" ifadelerini kullandı.

"Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz"

Verdikleri sözü tuttuklarını belirten Özcan, "Biz gerçek Türk milliyetçisiyiz. Etnik milliyetçi değiliz, üst kimlik milliyetçisiyiz. Merih Demiral kardeşimin de bu hareketi bundan sonra bir partinin siyasi hareketi olmaktan çıkartacaktır. Tekrar ediyorum, bozkurt simgesi, Türk dünyasının simgesidir. Bunu hiçbir partinin kabullenmesini, sahiplenmeye çalışmasını ben hazmedemiyorum. Kimsenin de hazmetmesini istemiyorum. Dolayısıyla biz sözde milliyetçi değil, özde milliyetçiyiz. Grup toplantılarında atık tutan, herkese hain diyen, vatan haini diyen ama hiçbir icraat yapmayan insanlar değiliz. Verdiğimiz sözümüzü tuttuk aslanlar gibi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Merih Demiral için Bozkurt Heykeli Diktirildi - Son Dakika

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