Bolu'da Motosiklet Kazası
Rampalı yolda virajı alamayan motosiklet, otomobile çarptı. Sürücü hafif yaralandı.
BOLU'da rampalı yolda virajı alamayan sürücüsünün kullandığı motosiklet, otomobile çarptı. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Gölcük yönüne giden ve rampalı yolda virajı alamayan sürücüsünün kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü savrulurken, kaza otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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