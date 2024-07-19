Bolu'da Motosiklet Kazası Sonucu Yaralanan Sürücü Hayatını Kaybetti

Bolu'da 8 gün önce motosikletten düşerek yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 11 Temmuz'da gerçekleşen olayda, Berkay Başaran kullandığı motosikletten dengesini kaybederek düştü.
Başını kaldırıma çarpıp ağır yaralanan Başaran, kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Berkay Başaran, hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kazanamadı.
Başaran'ın cenazesi, Sağlık Mahallesi Mahmut Ericek Camisi'nde kılınan namazının ardından Dodurga Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Olay anının da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.
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