Bolu'da motosikletle atık toplayanlara güvenli sürüş eğitimi verildi - Son Dakika
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Bolu'da motosikletle atık toplayanlara güvenli sürüş eğitimi verildi

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Bolu\'da motosikletle atık toplayanlara güvenli sürüş eğitimi verildi
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Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek" projesi kapsamında, 3 tekerlekli motosiklet kullanan atık toplayıcılara güvenli sürüş eğitimi verildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından hayata geçirilen "Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek" projesi kapsamında, 3 tekerlekli motosiklet kullanan atık toplayıcılara güvenli sürüş eğitimi verildi.

Türk Kızılay Bolu Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında bağımsız atık toplayıcılarının çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik "Sıfır Atığa Emek, Geleceğe Destek" projesini başlattı.

Kentte faaliyet gösteren bağımsız atık toplayıcılarının çalışma koşulları, karşılaştıkları riskler ve ihtiyaçlarını tespit eden görevliler, elde ettikleri bulgular doğrultusunda ilk yardım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği ile trafik güvenliği gibi alanlarda eğitim ve destek çalışmaları planladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 3 tekerlekli motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verildi.

Polis memurları, trafikte dikkat edilmesi gerekenler ve güvenli sürüş konularında bilgilendirmede bulundu.

Programda, dünyanın farklı yerlerinde sürücü hatası dolayısıyla meydana gelen trafik kazalarına ait görüntüler de izletildi.

Türk Kızılay Bolu Şube Başkan Yardımcısı Tuğba Ulusoy, gazetecilere, projenin sahadaki ihtiyaçlardan dolayı hayata geçirildiğini söyledi.

Bağımsız atık toplayıcılarının çalışma koşullarını, karşılaştıkları riskleri ve ihtiyaçlarını sahada tespit ettiklerini ifade eden Ulusoy, "Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda başta ilk yardım, hijyen, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çeşitli alanlarda eğitim ve destek faaliyetleri planladık. Bugün de bu eğitimlerden biri olan trafikte güvenli hareket etme ve güvenli araç kullanımı konusunda eğitim gerçekleştirdik." diye konuştu.

Ulusoy, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla hem bağımsız atık toplayıcılarının yanında olmak hem de yaptıkları işin daha güvenli, bilinçli ve sağlıklı koşullarda yürütmelerine yürütülmesine katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
MotosikletGüvenlikKızılayGüncelÇevreBoluSon Dakika

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