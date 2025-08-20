BOLU'nun Mengen ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler alevlere müdahale ediyor.
Mengen- Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Haber-Kamera: Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
