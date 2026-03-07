Bolu'da Parkta Şiddet Olayı: 67 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
Bolu'da Parkta Şiddet Olayı: 67 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

07.03.2026 17:39
19 yaşındaki şüpheli, parkta tartıştığı 67 yaşındaki N.A.'yı yumruklayarak ağır yaraladı.

BOLU'da 19 yaşında olduğu öğrenilen kişi, parkta tartıştığı N.A.'yı (67) yumruk atıp, darbetti. N.A. ağır yaralanırken; şüpheli, kendisini taciz ettiğini ileri sürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, parkta oturduğu sırada yanına gelen N.A. ile tartıştı. Tartışmanın ardından kişi, N.A.'ya yumruk atıp, darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan N.A., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli gözaltına alınırken, N.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Bolu, Suç, Son Dakika

