BOLU'da 2 sürücünün yüzüstü üzerine uzandıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasından geçtikleri anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, gece saatlerinde D-100 kara yolunun Bolu geçişinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, yüzüstü üzerine yattıkları plakasız motosikletleriyle araçların arasında hızla ilerledi. O anlar, trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine polis ekipleri, sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.
HABER: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Plakasız Motosiklet Sürüşü Kaydedildi - Son Dakika
