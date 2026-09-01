Bolu'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı, 400 bin TL ceza ve polis yaralandı - Son Dakika
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Bolu'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı, 400 bin TL ceza ve polis yaralandı

Bolu\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü yakalandı, 400 bin TL ceza ve polis yaralandı
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Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü Metin K., takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Takip sırasında bir polis memuru kolundan yaralanırken, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve ihtara uymamak dahil çeşitli ihlaller nedeniyle 400 bin TL idari para cezası kesildi. Polisin yaralanmasıyla ilgili adli soruşturma sürüyor.

BOLU'da, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için başlatılan takip sırasında bir polis memuru kolundan yaralandı. Takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan sürücü Metin K.'ye 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, Metin K. idaresindeki 14 AAZ 708 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, kontrol noktasından kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri, kaçan otomobilin peşine düştü. Takip sırasında bir polis memuru kolundan yaralandı. Polisin takibi sonucu Metin K., yakalanarak gözaltına aldı. Daha önce sürücü belgesine el konulduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, polisin 'Dur' ihtarına uymamak ve kaçış boyunca çeşitli ihlallerde bulunmak nedeniyle 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Polisin yaralanmasıyla ilgili başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: DHA

Karaçayır Mahallesi, Güvenlik, Güncel, Polis, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı, 400 bin TL ceza ve polis yaralandı - Son Dakika

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