Bolu\'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

Bolu'da sağanak hayatı felç etti
BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji tarafından dün yapılan uyarıların ardından Bolu'da sabah saatlerinden itibaren sağanak başladı. Sağanaktan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Aniden bastıran gök gürültülü sağanak sebebiyle vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede sokakları adeta göle çeviren sağanak bir süre sonra şiddetini azalttı. Şehir merkezinde aralıklarla yağış devam ediyor.
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