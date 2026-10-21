Bolu\'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği canlı tavuk kamyonu devrildi, 4 yaralı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği canlı tavuk kamyonu devrildi, 4 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da saat 05.00 sıralarında Emen köyü mevkisinde canlı tavuk yüklü kamyon virajda devrildi, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken durumlarının iyi olduğu belirtildi; tavukların bir kısmı öldü, canlı olanlar toplandı ve soruşturma başlatıldı.
BOLU'da canlı tavuk yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı da öldü.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, Emen köyü mevkisinde meydana geldi. Seben yönünden gelen H.A.'nın kontrolünü kaybettiği 14 ADS 066 plakalı canlı tavuk yüklü kamyon, rampa aşağı inerken virajda devrildi. Sürücü H.A. ile kamyondaki H.A., U.G. ve T.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazada, kamyonun kasasındaki tavukların bir kısmı ise öldü, canlı olanlar ise toplandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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