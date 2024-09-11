Bahçeköy'de Taşımalı Eğitim Krizi - Son Dakika
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Bahçeköy'de Taşımalı Eğitim Krizi

Bahçeköy\'de Taşımalı Eğitim Krizi

Bolu'nun Bahçeköy köyünde yaşayan 17 lise öğrencisi, taşımalı eğitimin sonlandırılmasıyla ailelerinin imkânlarıyla okula gitmek zorunda kalıyor. Köy muhtarı Ahmet Özdoğan, taşımalı sistemin devam etmesini istediklerini belirtti.

11.09.2024 15:05
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BOLU merkeze bağlı Bahçeköy köyündeki 17 lise öğrencisi, yeni yönetmelik sonrası her sabah köy meydanında toplanarak ailelerinin imkanlarıyla okula gidiyor. Köy muhtarı Ahmet Özdoğan, "İsteğimiz, Bolu olarak, taşımalı sistemin devam etmesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 1 Ağustos 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Yönetmelik kapsamında Bolu'nun uzak köylerinde lise öğrencilerini kapsayan taşımalı eğitim sonlandırıldı. Yönetmelikle birlikte Bolu merkeze 10 kilometre mesafedeki Bahçeköy köyünde de lise düzeyinde taşımalı eğitim durdu. Köyde yaşayanlar, çocuklarını okullarına götürmek için sabah erken saatte cami önünde buluşuyor. Köydeki toplam 17 lise öğrencisi, ailelerinin kendi imkanlarıyla okullarına götürülüyor. Taşımalı sistemin kalkmasına tepki gösterdi, Bolu'nun tüm köylerinde aynı sorunun yaşandığını belirterek, sorunun çözülmesini istedi.

'BELLİ BİR BÜTÇE AYRILSIN'

Bahçeköy köyü muhtarı Ahmet Özdoğan, "Mecbur kaldık. Çünkü neden, devletimiz bunu öneriyor. 'Taşımalı sistem kalktı' dedi. Liseler için, ortaokullar için değil. Ortaokul devam ediyor. Zaten geçim sıkıntısı var. 17 bin lira asgari ücret alan bir insan nasıl her sabah okula götürüp, getirecek? Milli Eğitim Müdürümüzden bizim sadece isteğimiz, Bolu olarak, kendi Bolu Milli Eğitim Müdürü'nden, taşımalı sistemin devam etmesi. Belli bir bütçe ayrılsın. Zaten 5 araba olsa Bolu'nun merkezi sistemini taşır. 6'ncı arabaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

'SAYI AZ OLDUĞU İÇİN BİZİ BIRAKTI'

Öğrenci sayısının az olması nedeniyle özel servis bulamadıklarını aktaran Özdoğan, "Bir tane servis bulduk o da burada sayı az olduğu için, bu 3 köyde sayı az olduğu için bizi bıraktı. Konuşma yaptık, tek tek liste yaptık, hangi okuldan hangi güzergah belli olsun, diye listesini yaptık. Ama bu adam son gün, salı günü başlayacaktı, 'Pazartesi kendi arabanızla getirin' dedi. Pazartesi akşamı saat 6'da, 'Ben servis çekmeyeceğim' dedi. Yine mağdur olan velilerimiz, biz" diye konuştu.

BELEDİYEDEN SERVİS TALEBİ

Bolu Belediyesi'ne de seslenen Ahmet Özdoğan belediyeden araç talep ettiklerini söyleyerek, "Belediye başkanımızdan bir tanesi servisi sabahleyin 7 buçukta bizim köy tarafımıza gönderip, akşam 5'te okullardan alıp tekrar yani sabah akşam birer saatini ayırmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'SABAH BIRAKSAM AKŞAM UYMUYOR'

Öğrenci velisi Feridun Kayabaşı, sistemin bu sene kaldırıldığını belirterek, "Veliyim. Bizim mağduriyetimiz de öğrenci servisinden dolayı. Taşımalı sistem bu seneye kadar vardı. Bu sene kalktığı için mağduruz. Çalışıyoruz, saatlerimiz de uymuyor. Sabah bıraksam akşam uymuyor. O yüzden büyüklerimizden bir çare, servis için bir şeyler ayarlanmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet Özdoğan, Eğitim, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeköy'de Taşımalı Eğitim Krizi - Son Dakika

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