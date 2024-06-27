Bolu\'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Taşkesti'den Mudurnu istikametine seyreden İ. D. idaresindeki 41 AIY 122 plakalı tır, Kovucak köyü yakınlarında, Hayati Güney'in kullandığı 34 HLF 98 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada tırın altına giren otomobil sürücüsü Hayati Güney, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan tır sücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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