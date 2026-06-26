BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TIR'ın, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 kara yolunun Yeniçağa kavşağı mevkisinde meydana geldi. A.C. yönetimindeki 34 ECS 155 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Z.Ç. idaresindeki 59 ABP 988 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da TIR Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?