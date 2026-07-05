Bolu'da taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü mevkisinde B.E. yönetimindeki 14 T 0098 plakalı taksi ile karşı yönden gelen K.A. idaresindeki 14 ACB 184 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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