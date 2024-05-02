Bolu'da Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bolu\'da Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail\'in Saldırılarına Tepki Gösterdi

Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz yürüyüşle tepki gösterdi. Üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice pankartlar taşıdı. Yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelere dur demek için yapılması gerekenler anlatıldı ve İsrail'e karşı eylem yapan üniversite öğrencilerini engellemeye çalışan ABD ve bazı Avrupa ülkelerine tepki gösterildi.

02.05.2024 15:06  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına "sessiz yürüyüş"le tepki gösterdi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) Gölköy yerleşkesindeki Ali Ericek Uygulama Camisi önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, tabut ve kefenlenmiş bebek maketleri ile Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice "Refah Sınır Kapısı açılsın", "Yaşasın Filistin direnişi", "Katil İsrail, Filistin'den defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Gruptakiler, İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme karşı tepki göstermek için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Aktivite Merkezi önünde son bulan yürüyüşte, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da yer aldı.

Yürüyüşün ardından grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in yaptığı saldırılara destek veren ülkelere "dur" demek için yapılması gerekenler anlatıldı.

Filistin'de ve Gazze'de yaşananlara ses çıkarmayan devletlere, uluslararası örgütlere ve kuruluşlara mağdur halkların yanında olma çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'e karşı eylem yapan üniversite öğrencilerini engellemeye çalışan ABD ve bazı Avrupa ülkelerine tepki gösterildi.

Dua edilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gruptakiler dağıldı.

Kaynak: AA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal, İsrail, Abant, Bebek, Gazze, Bolu, Sivil Toplum, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Üniversite Öğrencileri ve Akademisyenler İsrail'in Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement