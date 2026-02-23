Bolu'da Vergi Haftası Ziyareti

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, İl Defterdarı Mustafa Çelik, Defterdarlık Grup Müdürü Mustafa Selman Çaltepe ve beraberindeki birim amirlerini kabul etti.

37. Vergi Haftası kapsamında Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, vergi bilincinin artırılması, kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkin, sürdürülebilir ve güçlü bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, maliye teşkilatının kamu hizmetlerindeki önemine dikkati çekerek, tüm çalışanların Vergi Haftası'nı kutladı.

Aydın, özverili çalışmalarından dolayı maliye personeline teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.