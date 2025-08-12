Bolu'da Yaşlılık Çalıştayı Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek 2. Yaşlılık Şurası'na zemin hazırlaması amacıyla Bolu'da çalıştay gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşlı nüfusun artması, yaşlanma olgusunun çok boyutlu sosyal politikalarla ele alınmasını gerekli kılıyor.

Bu durum, merkezi ve yerel düzeyde daha kapsayıcı, sürdürülebilir, veri ve hak temelli politikaların geliştirilmesini zorunlu hale getiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2. Yaşlılık Şurası gerçekleştirilecek. Şuraya zemin hazırlamak amacıyla Valilik uhdesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde hizmet veren yerel dinamiklerin görüş, öneri ve ihtiyaçlarını merkeze taşımak üzere "Yaşlılık Çalıştayı" düzenlendi.

İzzet Baysal Huzurevi Müdürlüğü'nde kamu kurumu personelleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademisyenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve akil yaşlıların katıldığı çalıştayda, "Aktif Yaşlanma", "Yaşlı Dostu Kentler ve Mimariler", "Yaşlı Ekonomisi ve Yaşlı Bakım Hizmetleri" ile "Emeklilik ve Yaşlılık" konularında çalışmalar yapıldı.