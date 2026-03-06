Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi - Son Dakika
06.03.2026 17:50
Bolu'da Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler belediye meclisinde yapılacak başkanvekilliği seçimine çevrilmişti. Belediye Meclisi, üç tur süren oylamanın ardından 19 oy alan CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan'ı Bolu Belediye Başkanvekili olarak seçti.

Bolu'da Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından belediye yönetiminde yeni bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırma kararının ardından toplanan Bolu Belediye Meclisi, yapılan oylama sonucunda CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan'ı Bolu Belediye Başkanvekili olarak seçti.

TANJU ÖZCAN İRTİKAP SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Bolu Belediyesi'nden Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "icbar suretiyle irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tanju Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi. Diğer 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Tanju Özcan'ı görevinden uzaklaştırdı.

OYLAMA 3 TUR SÜRDÜ

Görevden uzaklaştırma kararının ardından Bolu Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde seçim yapıldı. CHP'nin adayı Mehmet Tuna Özcan olurken, Adalet ve Kalkınma Partisi Hüseyin Nadi Okur'u aday gösterdi.

Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Üç tur süren oylama sonunda Mehmet Tuna Özcan 19 oy alarak Bolu Belediye Başkanvekili seçildi. Hüseyin Nadi Okur ise 10 oyda kaldı.

"EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Seçimin ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Tuna Özcan, belediyeyi güçlü bir şekilde yönetmeye devam edeceklerini söyledi.

Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Özcan, "Belediye başkanvekili olarak seçildim. Oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. Bolu Belediyesi vekili olarak Başkanımız Tanju Özcan'ın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kuvvetli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Mehmet Tuna, Belediye, Güncel, Bolu, Son Dakika

