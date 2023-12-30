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Bolu'da acil yıkım kararı sonucu yıkılan binadan düşen moloz parçaları paniğe yol açtı - Son Dakika
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Bolu'da acil yıkım kararı sonucu yıkılan binadan düşen moloz parçaları paniğe yol açtı

Bolu'da acil yıkım kararı kapsamında yıkılan 3 katlı binadan caddeye düşen moloz parçaları, yürüyen insanlar ve araç sürücülerinde paniğe neden oldu. Bolu Belediyesi ekipleri tarafından yola düşen parçalar temizlendi.

Bolu\'da acil yıkım kararı sonucu yıkılan binadan düşen moloz parçaları paniğe yol açtı
30.12.2023 - 15:09,
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Bolu'da acil yıkım kararı kapsamında yıkılan 3 katlı binadan caddeye düşen moloz parçaları paniğe yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'nde bulunan 3 katlı bina için acil yıkım kararı verildi.

Riskli kategorisine giren binanın yıkım işlemleri devam ederken bazı parçalar yola düştü.

Yola düşen moloz parçaları kaldırımda yürüyen bazı kişiler ile bazı araç sürücülerinde paniğe neden oldu.

Öte yandan yola düşen parçalar, Bolu Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Kaynak: AA
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