Bolu\'da Yıkımda Durum Kaotik

01.03.2026 14:10
Bolu'daki bina yıkımında, bitişikteki dairenin duvarı yıkıldı. Sahibi şikayetçi oldu.

BOLU'da, depreme dayanıksız olan binanın yıkımı sırasında, bitişikte bulunan binadaki dairenin yatak odasının duvarı, aldığı kepçe darbesiyle yıkıldı. Dairenin sahibi Nazım Gülenç, mevzuata göre yıkımın elle yapılması gerektiğini belirterek, "Bir baktık, 24 Şubat günü kepçeyle daldılar. İndik, konuştuk falan. Binanın arkası terastı, herhalde önce terası yıkacaklar, öyle buraya girecekler diye düşünürken, binanın ortasından daldılar" dedi.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde, daha önce resmi kurumların kullandığı 3 katlı eski bina, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Bina için yıkım kararı alındı. 24 Şubat'ta işi üstlenen firma, kepçeyle yıkıma başladı. 25 Şubat'ta yıkım sırasında, kepçenin darbesiyle, bitişikteki binada bulunan dairede, yatak odası olarak kullanılan odanın duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sırasında dairede bulunan yabancı uyruklu öğrenciler büyük korku yaşadı.

Yaşananları öğrenen, aynı binada oturan ev sahibi Nazım Gülenç, daireye geldiğinde, duvarda 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki delikle karşılaştı. Gülenç, Bolu Belediyesi'ne şikayette bulundu.

'ELLE YIKILMASI GEREKİRKEN KEPÇEYLE DALDILAR'

Dairenin sahibi Nazım Gülenç, delik açıldıktan sonra mevzuatı incelediğini ve yıkımın elle yapılması

gerektiğini belirterek, "Bunun mevzuatı var. Bu mevzuat diyor ki, maruz kalınca ben bunu araştırdım. 'Bitişik nizam binalarda, çatıdan başlayarak kısmen ve tamamen elle yıkım.' Elle yıkım dediği de elle kullanılan aletlerle deniliyor. Bir baktık, 24 Şubat günü kepçeyle daldılar. İndik, konuştuk falan. Binanın arkası terastı, herhalde önce terası yıkacaklar, öyle buraya girecekler diye düşünürken, binanın ortasından daldılar" dedi.

'BİLGİLENDİRME YAPILMADI'

Delik açıldıktan sonra, firmanın kendilerine haber vermediğini aktaran Gülenç, "Buradaki öğrenciler, Almanya'da yaşayan ablama resim atıyorlar, ablam bana atıyor. Ben adamlara söylüyorum. Böyle yani, iletişimimiz de yok. Bize zerre haber verilmedi. Bilgilendirme yapılmadı. Böyle 1 haftadır cehennemi yaşıyoruz" dedi.

Apartmanda yaşayanların, sarsıntılar nedeniyle farklı adreslere gittiğini aktaran Gülenç, "Firma yetkilisi diyor ki ben yıktığım duvarı yapacağım. Yıktığın duvarı yapacaksın, tamam bunda bir şey yok zaten. Ama 1 haftadır çektiğimiz ne olacak? Bir haftadır cehennem yaşıyoruz. 40 günlük torunum göçebe gibi, oradan oraya gidip geliyor. 7,5'ta kendimi evden atıyorum. Artık kavga etme durumuna geldik" diye konuştu.

'UZMANLARIN DENETİMİNDE YAPILSIN'

Nazım Gülenç, yıkılan binanın temeli parçalanmadan önce alanın uzmanlar tarafından incelenmesini isteyerek, "Cuma günü belediyeye dilekçe verdik cevap yok. 50 metre mesafede Bolu Belediyesi'ne dilekçe veriyoruz, cevap yok yani. Asıl burada bizim zararımız insan yerine koyulmamak. Biz de Bolu'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, adam yerine koyulmuyoruz. Temele bari girmesinler. Temeli ayıklanacak zaten, inşaat mühendisleri odasının denetiminde, Bolu Belediyesi'nin, Çevre Müdürlüğü, kim varsa bu konuda uzman, o uzmanların denetiminde bu işi yapabilecek bir ekiple yapılsın. Derdimiz bu. Hiç değilse temelde zarar görmeyelim. Yoksa yıkılan duvar yapılır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Güncel, Bolu, Son Dakika

